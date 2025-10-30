Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 30.10.2025 19:20
  • Giriş: 30.10.2025 19:20
  • Güncelleme: 30.10.2025 19:20
Kaynak: AA
Trabzonspor Basketbol Takımı, Royce Dewayne transferini duyurdu

TRABZON (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne’yi transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Ailemize hoşgeldin Royce Dewayne Hamm Jr. Takımımız, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.’ı kadrosuna kattı. Royce’a formamız altında başarılı bir sezon dileriz.” İfadeler yer aldı.

Öte yandan Trabzonspor, oyuncu Ty Gordon ile yollarını ayırdı.

Açıklamada, “Teşekkürler Ty Gordon. Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

