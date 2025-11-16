Trabzonspor-Beşiktaş Gain: 84-98

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,(DHA)-

SALON: Hayri Gür Spor Salonu

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

TRABZONSPOR: Marcquise Reed 21, Dae Dae Grant 12, Tres Tinkle 9, Cem Ulusoy, Alican Güney, Berk Demir 5, Akwasi Yeboah 11, Royce Hamm 15, Ege Arar, Tony Taylor 5, Karlis Silins 6, Dorukhan Engindeniz

BEŞİKTAŞ GAİN: Jonah Metthews 12, Devon Dotson 8, İsmael Kamagate 11, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 8, Canor Morgan 6, Brynton Lemar 14, Canberk Kuş, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 10, Anti Zizic 20

1’İNCİ PERİYOT: 15-31

DEVRE: 36-50

3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-78

Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi 8’inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş Gain’i konuk ettiği maçtan 84-98 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş GAİN’e 84-98 mağlup oldu. Maça kötü bir başlangıç yapan bordo-mavili ekip, ilk periyotta 15-31’lik skorla geri düşerken devreyi 36-50 geride kapattı. İkinci yarıda Marcquise Reed’in performansı ve Royce Hamm ile Akwasi Yeboah’ın katkılarıyla farkı azaltmaya çalışan Trabzonspor, savunmada Beşiktaş’ın etkili hücumlarını durdurmakta zorlanınca parkeden yenilgiyle ayrıldı. 21 sayıyla Trabzonspor’dan Marcquise Reed maçın en skorer oyuncusu olurken, konuk ekipte Ante Zizic 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR DA İZLEDİ

Trabzonspor’un futbolcuları Folcarelli, Felipe Augusto, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan, bordo-mavili basketbol takımının Beşiktaş GAİN ile oynadığı karşılaşmayı Hayri Gür Spor Salonu’nda takip etti. Karşılaşmayı tribünden izleyen Okay Yokuşlu ile Ozan Tufan’a eşleri ve çocukları da eşlik etti. Her iki oyuncunun çocukları, maç boyunca tribünlerde renkli ve coşkulu anlar yaşadı. Felipe Augusto ile Folcarelli ise mücadeleyi saha kenarından birlikte takip etti. İkilinin maç sırasında sık sık sohbet ettiği ve karşılaşmayı yakından izlediği gözlendi.

FOTOĞRAFLI