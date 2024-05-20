Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Avcı, güzel bir gün yaşadıklarını, haftaya da iyi başladıklarını belirterek, "Umarım hafta sonuna kadar da böyle devam eder. İlk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. Zor meşakkatli, inişli-çıkışlı yollardan sonra bunu gerçekleştirdik ve bir kenara bıraktık. Trabzonspor, Türkiye Kupası finalini 9 kez almış, perşembe günü bunu 10. kez buraya getirmek istiyoruz" dedi.