Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş maçı ile ilgili son dakika gelişmeleri

2024/2025 Trendyol Süper Lig'de beşinci hafta Trabzonspor - Beşiktaş derbisine sahne oluyor. Süper Lig'e flaş transferlerle başlayan Beşiktaş ile, Şenol Güneş'i teknik direktörlüğe getiren Trabzonspor mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta? Beşiktaş ve Trabzonspor'un form durumu, maç istatistikleri, Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi, sakat ve cezalılara bakalım:

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ

Trabzonspor - Beşiktaş Süper Lig 5. hafta maçını Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak. Trabzonspor - Beşiktaş maçının dördüncü hakemi ise Turgut Doman oldu.

BEŞİKTAŞ FORM DURUMU (SON 6 MAÇ)

Süper Lig'e üçte üç yaparak başlayan Beşiktaş, son 6 maçında 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0, Antalyaspor'u 4-2 ve Sivasspor'u 2-0'la geçti.

TRABZONSPOR FORM DURUMU (SON 6 MAÇ)

Trabzonspor Süper Lig'de sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 2 maçta da berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rapid Wien'e de elenen Trabzonspor'da Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılarak yerine Şenol Güneş getirildi. Trabzonspor, oynadığı son 6 karşılaşmada 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 1, TRABZON'DA 2 EKSİK

Trabzonspor - Beşiktaş derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal ile, Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Enis Destan ve Hüseyin Türkmen, Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler.

RAFA SİLVA, IMMOBİLE, SİMON BANA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın star isimleri Rafa Siva ve Ciro Immobile'nin Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor. Trabzonspor'un Braga'dan kiraladığı flaş transferi Simon Bana'nın da Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NEREDE?

Beşiktaş, Trabzon derbisi için deplasmana gidiyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı Trabzon'da bulunan Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ GÜN?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı saat 20:00'de oynanacak.

Trabzonspor Beşiktaş canlı izle

Trabzonspor - Beşiktaş derbisi Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.