Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Türkiye Kupası finalinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Süper Lig’in 37. haftasında Başakşehir ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise teknik ısınma, denge çalışması, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.