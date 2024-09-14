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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın Beşiktaş’la karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 23:33
  • Giriş: 14.09.2024 23:33
  • Güncelleme: 14.09.2024 23:33
Kaynak: DHA
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın Paparapark’ta karşı karşıya geleceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını bu akşam saat 17.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra maç saatini beklemeye geçti.

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