Trabzonspor-Beşiktaş maçı misafir tribün biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın misafir tribün biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı biletlerinin tükendiği ve misafir tribün biletlerinin bordo-mavili taraftarlar için satışa sunulduğu belirtildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince rakip takım seyircisinin alınmayacağı müsabaka için misafir tribün biletlerinin fiyatının 200 lira olarak belirlendiği kaydedildi.