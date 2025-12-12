Giriş / Abone Ol
Trabzonspor – Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Derbide hangi oyuncular sakat veya cezalı ve kadroda kimler forma giyemeyecek? Trabzonspor Beşiktaş rekabet geçmişi ve güncel puan durumu derbinin kaderini nasıl etkiliyor? Tüm yanıtlar haberimizde.

  • 12.12.2025 12:35
  • Giriş: 12.12.2025 12:35
  • Güncelleme: 12.12.2025 12:35
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor – Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun en kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor – Beşiktaş derbisi, haftanın en merak edilen müsabakası olarak öne çıkıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen bu dev maçta iki takım da eksiklerine rağmen sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki Trabzonspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte rekabet geçmişi, sakat–cezalı listeleri, hakem kadrosu ve tüm detaylar…

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ REKABET GEÇMİŞİ (SON 6 MAÇ)

LigSezonEv SahibiDeplasmanMS
TSL24/25BeşiktaşTrabzonspor0-1
TSL24/25TrabzonsporBeşiktaş1-1
TURK23/24BeşiktaşTrabzonspor1-1
TSL23/24BeşiktaşTrabzonspor1-0
TSL23/24TrabzonsporBeşiktaş2-0
TSL22/23TrabzonsporBeşiktaş0-0

Son 6 maçın 3’ünde Trabzonspor yenilgi almamış, Beşiktaş ise son dönemde derbilerde daha kontrollü bir oyun sergilemiştir.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMAYAVP
1Galatasaray15113132112136
2Trabzonspor15104127131434
3Fenerbahçe1596032141833
4Göztepe15753189926
5Beşiktaş157442619725

Trabzonspor 34 puanla ikinci sırada, Beşiktaş ise 25 puanla beşinci sırada yer alarak derbi öncesinde kritik bir viraja giriyor.

TRABZONSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

#OyuncuYaşPozisyonMaçİlk 11GolAsistAçıklama
23Rayyan Baniya26Defans61--Sakatlık – Kaval Kemiği
20Wagner Pina23Defans1414-2Kırmızı Kart Cezalısı
15Stefan Savic34Defans111111Şüpheli
74Salih Malkoçoğlu20Orta Saha30--Maçtan Men Cezası
80Boran Başkan19Orta Saha10--Maçtan Men Cezası
7Edin Visca35Orta Saha92--Sakatlık – Ayağı Kırık
30Paul Onuachu31Forvet1515111Sarı Kart Cezalısı
9Anthony Nwakaeme36Forvet11--Sakatlık – Uyluk

Trabzonspor derbiye savunmadan hücuma kadar birçok kritik eksikle çıkacak. Özellikle Onuachu ve Visca’nın yokluğu hücum gücünü ciddi biçimde etkiliyor.

BEŞİKTAŞ SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

#OyuncuYaşPozisyonMaçİlk 11GolAsistAçıklama
20Necip Uysal34Defans21--Sakatlık – Diz
2Jonas Svensson32Defans54--Şüpheli
11Cengiz Ünder28Orta Saha11742Sakatlık – Diz Ardı Kirişi
27Rafa Silva32Forvet101051Şüpheli
26Jota Silva26Forvet822-Sakatlık – Diz Bağları
91Mustafa Hekimoğlu18Forvet40--Sakatlık – Adale Yırtığı

Beşiktaş’ta sakatlık problemi özellikle hücum hattını etkiliyor. Cengiz Ünder’in yokluğu Beşiktaş’ın oyun planında önemli bir boşluk yaratıyor.

MAÇIN HAKEM KADROSU

  • Hakem: Ali Şansalan
  • 1. Yardımcı Hakem: Hakan Yemişken
  • 2. Yardımcı Hakem: Mustafa Savranlar
  • Dördüncü Hakem: Batuhan Kolak
  • Gözlemci: Erol Ersoy
  • Temsilci: Mustafa Yılmaz, Ali İhsan Sarıyılmaz, Fatih Aksoy, Haluk Cömert

Trabzonspor – Beşiktaş maçı ne zaman?

14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.

Maç saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Maç beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak.

Onuachu ve Cengiz Ünder derbide oynayacak mı?

Onuachu sarı kart cezalısı; Cengiz Ünder ise sakat.

Derbide kim hakem olacak?

Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş kaçıncı sırada?

Beşiktaş 25 puanla 5. sırada.

Trabzonspor kaç puanda?

Trabzonspor 34 puanla 2. sırada.

Derbinin önemi ne?

Her iki takım için Avrupa yarışını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik bir maç.

Rekabet geçmişinde son maçların sonucu ne?

Son 6 maçta Trabzonspor üstünlüğü dikkat çekiyor.

Maç Papara Park’ta mı oynanacak?

Evet, maç Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak.

Trabzonspor – Beşiktaş derbisi hem puan tablosunun şekillenmesi hem de rekabetin devamı açısından kritik bir mücadele olacak. Her iki takım da önemli eksiklerle sahaya çıksa da yüksek tempolu bir maç izleyicileri bekliyor. 14 Aralık Pazar akşamı nefes kesen bir derbi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

