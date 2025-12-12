Trabzonspor – Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Derbide hangi oyuncular sakat veya cezalı ve kadroda kimler forma giyemeyecek? Trabzonspor Beşiktaş rekabet geçmişi ve güncel puan durumu derbinin kaderini nasıl etkiliyor? Tüm yanıtlar haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun en kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor – Beşiktaş derbisi, haftanın en merak edilen müsabakası olarak öne çıkıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen bu dev maçta iki takım da eksiklerine rağmen sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki Trabzonspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte rekabet geçmişi, sakat–cezalı listeleri, hakem kadrosu ve tüm detaylar…
TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ REKABET GEÇMİŞİ (SON 6 MAÇ)
|Lig
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|MS
|TSL
|24/25
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|0-1
|TSL
|24/25
|Trabzonspor
|Beşiktaş
|1-1
|TURK
|23/24
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|1-1
|TSL
|23/24
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|1-0
|TSL
|23/24
|Trabzonspor
|Beşiktaş
|2-0
|TSL
|22/23
|Trabzonspor
|Beşiktaş
|0-0
Son 6 maçın 3’ünde Trabzonspor yenilgi almamış, Beşiktaş ise son dönemde derbilerde daha kontrollü bir oyun sergilemiştir.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Galatasaray
|15
|11
|3
|1
|32
|11
|21
|36
|2
|Trabzonspor
|15
|10
|4
|1
|27
|13
|14
|34
|3
|Fenerbahçe
|15
|9
|6
|0
|32
|14
|18
|33
|4
|Göztepe
|15
|7
|5
|3
|18
|9
|9
|26
|5
|Beşiktaş
|15
|7
|4
|4
|26
|19
|7
|25
Trabzonspor 34 puanla ikinci sırada, Beşiktaş ise 25 puanla beşinci sırada yer alarak derbi öncesinde kritik bir viraja giriyor.
TRABZONSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Açıklama
|23
|Rayyan Baniya
|26
|Defans
|6
|1
|-
|-
|Sakatlık – Kaval Kemiği
|20
|Wagner Pina
|23
|Defans
|14
|14
|-
|2
|Kırmızı Kart Cezalısı
|15
|Stefan Savic
|34
|Defans
|11
|11
|1
|1
|Şüpheli
|74
|Salih Malkoçoğlu
|20
|Orta Saha
|3
|0
|-
|-
|Maçtan Men Cezası
|80
|Boran Başkan
|19
|Orta Saha
|1
|0
|-
|-
|Maçtan Men Cezası
|7
|Edin Visca
|35
|Orta Saha
|9
|2
|-
|-
|Sakatlık – Ayağı Kırık
|30
|Paul Onuachu
|31
|Forvet
|15
|15
|11
|1
|Sarı Kart Cezalısı
|9
|Anthony Nwakaeme
|36
|Forvet
|1
|1
|-
|-
|Sakatlık – Uyluk
Trabzonspor derbiye savunmadan hücuma kadar birçok kritik eksikle çıkacak. Özellikle Onuachu ve Visca’nın yokluğu hücum gücünü ciddi biçimde etkiliyor.
BEŞİKTAŞ SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Açıklama
|20
|Necip Uysal
|34
|Defans
|2
|1
|-
|-
|Sakatlık – Diz
|2
|Jonas Svensson
|32
|Defans
|5
|4
|-
|-
|Şüpheli
|11
|Cengiz Ünder
|28
|Orta Saha
|11
|7
|4
|2
|Sakatlık – Diz Ardı Kirişi
|27
|Rafa Silva
|32
|Forvet
|10
|10
|5
|1
|Şüpheli
|26
|Jota Silva
|26
|Forvet
|8
|2
|2
|-
|Sakatlık – Diz Bağları
|91
|Mustafa Hekimoğlu
|18
|Forvet
|4
|0
|-
|-
|Sakatlık – Adale Yırtığı
Beşiktaş’ta sakatlık problemi özellikle hücum hattını etkiliyor. Cengiz Ünder’in yokluğu Beşiktaş’ın oyun planında önemli bir boşluk yaratıyor.
MAÇIN HAKEM KADROSU
- Hakem: Ali Şansalan
- 1. Yardımcı Hakem: Hakan Yemişken
- 2. Yardımcı Hakem: Mustafa Savranlar
- Dördüncü Hakem: Batuhan Kolak
- Gözlemci: Erol Ersoy
- Temsilci: Mustafa Yılmaz, Ali İhsan Sarıyılmaz, Fatih Aksoy, Haluk Cömert
Trabzonspor – Beşiktaş maçı ne zaman?
14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.
Maç saat kaçta başlayacak?
Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.
Trabzonspor – Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Maç beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak.
Onuachu ve Cengiz Ünder derbide oynayacak mı?
Onuachu sarı kart cezalısı; Cengiz Ünder ise sakat.
Derbide kim hakem olacak?
Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Beşiktaş kaçıncı sırada?
Beşiktaş 25 puanla 5. sırada.
Trabzonspor kaç puanda?
Trabzonspor 34 puanla 2. sırada.
Derbinin önemi ne?
Her iki takım için Avrupa yarışını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik bir maç.
Rekabet geçmişinde son maçların sonucu ne?
Son 6 maçta Trabzonspor üstünlüğü dikkat çekiyor.
Maç Papara Park’ta mı oynanacak?
Evet, maç Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak.
Trabzonspor – Beşiktaş derbisi hem puan tablosunun şekillenmesi hem de rekabetin devamı açısından kritik bir mücadele olacak. Her iki takım da önemli eksiklerle sahaya çıksa da yüksek tempolu bir maç izleyicileri bekliyor. 14 Aralık Pazar akşamı nefes kesen bir derbi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.