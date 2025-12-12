Trabzonspor – Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun en kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor – Beşiktaş derbisi, haftanın en merak edilen müsabakası olarak öne çıkıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen bu dev maçta iki takım da eksiklerine rağmen sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki Trabzonspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte rekabet geçmişi, sakat–cezalı listeleri, hakem kadrosu ve tüm detaylar…

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ REKABET GEÇMİŞİ (SON 6 MAÇ)

Lig Sezon Ev Sahibi Deplasman MS TSL 24/25 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 TSL 24/25 Trabzonspor Beşiktaş 1-1 TURK 23/24 Beşiktaş Trabzonspor 1-1 TSL 23/24 Beşiktaş Trabzonspor 1-0 TSL 23/24 Trabzonspor Beşiktaş 2-0 TSL 22/23 Trabzonspor Beşiktaş 0-0

Son 6 maçın 3’ünde Trabzonspor yenilgi almamış, Beşiktaş ise son dönemde derbilerde daha kontrollü bir oyun sergilemiştir.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 21 36 2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 14 34 3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 18 33 4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 9 26 5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 7 25

Trabzonspor 34 puanla ikinci sırada, Beşiktaş ise 25 puanla beşinci sırada yer alarak derbi öncesinde kritik bir viraja giriyor.

TRABZONSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama 23 Rayyan Baniya 26 Defans 6 1 - - Sakatlık – Kaval Kemiği 20 Wagner Pina 23 Defans 14 14 - 2 Kırmızı Kart Cezalısı 15 Stefan Savic 34 Defans 11 11 1 1 Şüpheli 74 Salih Malkoçoğlu 20 Orta Saha 3 0 - - Maçtan Men Cezası 80 Boran Başkan 19 Orta Saha 1 0 - - Maçtan Men Cezası 7 Edin Visca 35 Orta Saha 9 2 - - Sakatlık – Ayağı Kırık 30 Paul Onuachu 31 Forvet 15 15 11 1 Sarı Kart Cezalısı 9 Anthony Nwakaeme 36 Forvet 1 1 - - Sakatlık – Uyluk

Trabzonspor derbiye savunmadan hücuma kadar birçok kritik eksikle çıkacak. Özellikle Onuachu ve Visca’nın yokluğu hücum gücünü ciddi biçimde etkiliyor.

BEŞİKTAŞ SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama 20 Necip Uysal 34 Defans 2 1 - - Sakatlık – Diz 2 Jonas Svensson 32 Defans 5 4 - - Şüpheli 11 Cengiz Ünder 28 Orta Saha 11 7 4 2 Sakatlık – Diz Ardı Kirişi 27 Rafa Silva 32 Forvet 10 10 5 1 Şüpheli 26 Jota Silva 26 Forvet 8 2 2 - Sakatlık – Diz Bağları 91 Mustafa Hekimoğlu 18 Forvet 4 0 - - Sakatlık – Adale Yırtığı

Beşiktaş’ta sakatlık problemi özellikle hücum hattını etkiliyor. Cengiz Ünder’in yokluğu Beşiktaş’ın oyun planında önemli bir boşluk yaratıyor.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Hakem: Ali Şansalan

Ali Şansalan 1. Yardımcı Hakem: Hakan Yemişken

Hakan Yemişken 2. Yardımcı Hakem: Mustafa Savranlar

Mustafa Savranlar Dördüncü Hakem: Batuhan Kolak

Batuhan Kolak Gözlemci: Erol Ersoy

Erol Ersoy Temsilci: Mustafa Yılmaz, Ali İhsan Sarıyılmaz, Fatih Aksoy, Haluk Cömert

Trabzonspor – Beşiktaş maçı ne zaman?

14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.

Maç saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Maç beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak.

Onuachu ve Cengiz Ünder derbide oynayacak mı?

Onuachu sarı kart cezalısı; Cengiz Ünder ise sakat.

Derbide kim hakem olacak?

Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş kaçıncı sırada?

Beşiktaş 25 puanla 5. sırada.

Trabzonspor kaç puanda?

Trabzonspor 34 puanla 2. sırada.

Derbinin önemi ne?

Her iki takım için Avrupa yarışını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik bir maç.

Rekabet geçmişinde son maçların sonucu ne?

Son 6 maçta Trabzonspor üstünlüğü dikkat çekiyor.

Maç Papara Park’ta mı oynanacak?

Evet, maç Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak.

Trabzonspor – Beşiktaş derbisi hem puan tablosunun şekillenmesi hem de rekabetin devamı açısından kritik bir mücadele olacak. Her iki takım da önemli eksiklerle sahaya çıksa da yüksek tempolu bir maç izleyicileri bekliyor. 14 Aralık Pazar akşamı nefes kesen bir derbi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.