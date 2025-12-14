Trabzonspor-Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler: Sürpriz tercihler olacak

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 14 Aralık Pazar günü Papara Park’ta karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek, maç beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip ligde 15 maç sonunda 25 puanla 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş, son 4 lig maçında topladığı 8 puanın ardından Trabzon deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek üst sıralardan kopmamayı amaçlıyor.

Beşiktaş’ta kamp kadrosunda Rafa Silva yer almadı. Takımla antrenmanlara geçtiğimiz hafta başlayan oyuncu, daha önce Gaziantep FK maçının kadrosuna da dahil edilmemişti. Ayrıca sakatlıkları bulunan Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu da kadroda yok. Svensson da kafileye dahil edilmedi.

Kart ceza sınırında bulunan isim ise Felix Uduokhai. Uduokhai, Trabzonspor maçında kart görmesi halinde Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan Beşiktaş’ta El Bilal Touré form grafiğiyle öne çıkıyor. Malili forvet, son iki maçta da gol bulurken ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı.

TRABZONSPOR SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, 34 puanla haftaya 2. sırada girdi. Bordo-mavililer, Başakşehir, Konyaspor ve Göztepe galibiyetlerinin ardından seriyi sürdürmeyi ve zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.

Trabzonspor’da kart cezalısı Pina ile Onuachu’nun yanı sıra Nwakaeme (bildirim listesinde yok), Visca ve Baniya (ameliyat) forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından cuma günü takımla çalışmalara başlayan Savic’in durumu ise maç saatinde netleşecek.

Bordo-mavililer, Papara Park’ta 217 gündür ligde yenilgi yaşamıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada oynanan resmi maçlarda da yalnızca bir kez kaybedildi.

Muhtemel 11’ler şu şekilde:

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Rashica, Cerny, Orkun, El Bilal Touré, Abraham.

REKABETTE 142. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, bugünkü maçla birlikte 142. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan 141 maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor 48 galibiyet aldı; 36 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Lig özelinde ise iki takım 105. kez karşılaşacak.

Trabzon’daki lig maçlarında bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, Süper Lig’de sahasında Beşiktaş’a karşı 24 galibiyet alırken Beşiktaş 15 kez kazandı, 12 maç berabere bitti.

Beşiktaş, ligde son 6 deplasman maçında yenilgi yaşamazken; Trabzonspor ise iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirmeye çalışacak.