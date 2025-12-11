Giriş / Abone Ol
Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

Spor
  • 11.12.2025 12:14
  • Giriş: 11.12.2025 12:14
  • Güncelleme: 11.12.2025 12:19
Kaynak: DHA
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 16’ncı haftası yarın oynanacak Kasımpaşa – Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.

Ligin 16’ncı haftasında görev yapacak hakemler de açıklandı. Trabzonspor’un Beşiktaş’ı konuk edeceği karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Süper Lig’de 16’ncı haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

Cumartesi

  • 14.30 Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
  • 17.00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
  • 20.00 Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray: Ali Yılmaz

Pazar

  • 14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
  • 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
  • 20.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Ali Şansalan
  • 20.00 Samsunspor – RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu

Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

