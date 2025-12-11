Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.
Kaynak: DHA
Süper Lig'in 16’ncı haftası yarın oynanacak Kasımpaşa – Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.
Ligin 16’ncı haftasında görev yapacak hakemler de açıklandı. Trabzonspor’un Beşiktaş’ı konuk edeceği karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek.
Süper Lig’de 16’ncı haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
Cumartesi
- 14.30 Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
- 17.00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
- 20.00 Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray: Ali Yılmaz
Pazar
- 14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
- 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
- 20.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Ali Şansalan
- 20.00 Samsunspor – RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu
Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün