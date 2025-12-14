Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakem kadrosu netleşti. Merkez Hakem Kurulu, bu akşam Papara Park’ta oynanacak mücadelede VAR hakemi olarak Alper Çetin’in görev yapacağını duyurdu.

Karşılaşmada AVAR görevini Mehmet Kısal ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Sahadaki hakem ekibinin başında ise Ali Şansalan yer alacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

Saat 20.00’de başlayacak mücadele, her iki takım açısından da lig sıralaması ve sezonun gidişatı bakımından önem taşıyor. Trabzonspor, iç sahada alacağı sonuçla üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken Beşiktaş ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Derbi öncesinde hakem ve VAR atamalarının da kamuoyunda yakından takip edildiği karşılaşmada, gözler hem sahadaki mücadelede hem de kritik pozisyonlarda verilecek kararlarda olacak.