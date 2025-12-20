Trabzonspor, Beşiktaş'tan bir isme daha talip

Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasını sürdürürken sağ kanat için yeni bir ismi gündemine aldı.

Bordo-mavililer, sezon başında Ernest Muçi'yi kadrosuna kiralık olarak katmıştı. Fırtına, Beşiktaş’ta forma giyen bir başka isim Milot Rashica için de girişimde bulunacak.

TEMAS KURULACAK

Edin Visca’nın sezonu kapatma ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte hücum hattında alternatif arayışına giren Karadeniz ekibinin, 29 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetimiyle temas kurmayı planladığı ifade ediliyor.

Rashica’nın, bordo-mavililerde başarılı bir perfonmans gösteren Ernest Muçi ile yakın arkadaş olduğu da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Beşiktaş’ta bu sezon süre almakta zorlanan Kosovalı kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 13 maçta görev aldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

Rashica, 2023-2024 sezonu başında Norwich City’den Beşiktaş’a 5,25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Trabzonspor cephesinde transferle ilgili sürecin, taraflar arasında kurulacak temasların ardından netlik kazanması bekleniyor.