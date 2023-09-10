Trabzonspor, Bjelica ile ilk peşinde

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde büyük maçlardaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Milli arada kadrosunu Berat Özdemir, Batista Mendy, Nicolas Pepe ve Paul Onuachu gibi oyuncularla güçlendiren bordo-mavililerin sakatlıktan dönecek Trezeguet, Eren Elmalı ve Dimitrios Kourbelis'ten de yararlanma şansı olacak.

Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına odaklanarak şampiyonluk yarışında olacağının mesajını vermek istiyor.