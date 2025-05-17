Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanına 7 eksikle gitti

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 36’ncı haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Bodrum’a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 36’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00’te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekip, 16.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Bodrum’a gitti.

KADRODA 7 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları sebebiyle Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Enis Destan ve Simon Banza kafilede yer almadı.

Trabzonspor’un 20 kişiden oluşan Bodrum FK deplasman kafilesinde şu oyuncular yer aldı: “Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammet Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, John Lunstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Tim Jabol, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan.”

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