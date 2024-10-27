Trabzonspor, bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ligde ve Avrupa'da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda olmak üzere oynadığı 15 resmi maçın sadece 4'ünü kazanarak yüzde 26'lık bir galibiyet oranında kaldı. 8 maçtan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 3 maçı da kaybetti.

Ligde iki maç üst üste kazanamayan Karadeniz ekibi, 9 hafta sonunda 12 puan ile zirve yarışının uzağında kalırken 1,33 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'ndan da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında da arzu ettiği sonuçları alamayan Karadeniz ekibinin hem lig hem de Avrupa serüveni hüsran ile başladı.