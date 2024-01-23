Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Mobilizasyon ile devam eden idman, kuvvet çalışmasının ardından tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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