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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 23.01.2024 15:12
  • Giriş: 23.01.2024 15:12
  • Güncelleme: 23.01.2024 15:12
Kaynak: AA
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.

Mobilizasyon ile devam eden idman, kuvvet çalışmasının ardından tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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