  16.10.2025 18:10
  • Giriş: 16.10.2025 18:10
  • Güncelleme: 16.10.2025 18:10
Kaynak: AA
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Cihan Çanak katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

