Trabzonspor - Çaykur Rizespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda Karadeniz futbolunun iki güçlü temsilcisi karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı, haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olmaya aday. Bordo-mavililer sahasında kritik bir galibiyet ararken, Çaykur Rizespor deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki futbolseverlerin yoğun şekilde araştırdığı Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşılaşması 14 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Karadeniz derbisi niteliğindeki mücadele, Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı 14 Mart 2026 Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak.

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelelerinden biri başlayacak.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşılaşması, Türkiye'de Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ BİLGİLERİ

Maç Trabzonspor - Çaykur Rizespor Organizasyon Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu Tarih 14 Mart 2026 Saat 20:00 Stadyum Papara Park - Trabzon Yayın beIN Sports (Canlı ve Şifreli)

MAÇIN HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını yönetecek hakem kadrosu şu şekilde:

Hakem: Çağdaş Altay

1. Yardımcı Hakem: Furkan Ürün

2. Yardımcı Hakem: Kerem İlitangil

Dördüncü Hakem: Melek Dakan

Maç Görevlileri

Gözlemci: Hakan Sivriserivi

Temsilci: Ahmet Şahin

Temsilci: Salih Turali

Temsilci: Mert Tükel

Temsilci: Ersel Kılıç

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ DETAYLAR

Süper Lig'de kritik öneme sahip karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı, Karadeniz futbolunun iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele, hem tribün atmosferi hem de sahadaki rekabet açısından haftanın en çok konuşulacak karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Futbolseverler özellikle Trabzonspor Rizespor maçı saat kaçta, Trabzonspor Rizespor hangi kanalda ve Trabzonspor Rizespor canlı yayın gibi soruların yanıtlarını yoğun şekilde araştırıyor.

