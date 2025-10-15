Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 15.10.2025 19:57
  • Giriş: 15.10.2025 19:57
  • Güncelleme: 15.10.2025 19:57
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Antrenman, 5'e 2 ve dar alanda oyunun ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın da devam edecek.

