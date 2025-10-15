Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Antrenman, 5'e 2 ve dar alanda oyunun ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın da devam edecek.