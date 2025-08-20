Trabzonspor, Christ Inao Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, "Anlaşmaya göre SC Bastia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon 500 bin Euro dört taksit halinde ödenecek. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20’si ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Sözleşme şartlarına göre, genç futbolcuya 2025-2026 sezonu için 400 bin Euro, 2026-2027 sezonu için 450 bin Euro, 2027-2028 sezonu için 500 bin Euro, 2028-2029 sezonu için 600 bin Euro ve 2029-2030 sezonu için 650 bin Euro garanti ücret ödenecek.