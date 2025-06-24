Trabzonspor, Christopher Wooh transferinde sona yaklaştı

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)-TRABZONSPOR, stoper hattını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde yer alan Kamerunlu savunmacı Christopher Wooh için resmi teklifini sundu. Fransız basını ve Afrika kaynaklı haber siteleri, transferde artık son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Fransa’nın köklü spor sitelerinden GetFootballNewsFrance, Trabzonspor’un, Ligue 1 ekibi Rennes’e resmi teklif yaptığını ve bu teklifin oyuncunun bonservisini kapsadığını yazdı. 23 yaşındaki stoperin kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ve Rennes’in satışa sıcak baktığı ifade edildi.

Afrika merkezli AfricaSoccer ise bordo-mavililerin 5 milyon Euro civarında bir teklif sunduğunu ve bu teklifin Rennes tarafından değerlendirilmeye alındığını aktardı. Aynı haberde, Wooh’un Kamerun milli takımındaki istikrarlı performansına dikkat çekildi.

Bir diğer kaynak olan Foot-Africa, Trabzonspor’un hamlesini “net bir transfer girişimi” olarak tanımlarken, transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanabileceğini öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla Ligue 1’de toplam 24 maça çıkan Wooh, güçlü fiziği, hava toplarındaki başarısı ve ikili mücadelelerdeki direnciyle dikkat çekmişti. Trabzonspor’un bu transferle savunma hattına dinamizm katmayı planladığı öğrenildi.

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