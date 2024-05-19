Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile gelen başarı
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci döneminde bir hedefini daha gerçekleştirdi.
İlk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftasından sonra Karadeniz ekibinde göreve gelen Avcı, 17. sıradan aldığı bordo-mavililerin sezonu 4. bitirmesine sağladı ve takıma Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettirdi.
Abdullah Avcı ile çıkışını sürdüren Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu elde ederek kupayı 37 sezon sonra müzesine getirdi.
2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetin ardından görevinden ayrılan Avcı, bu sezon takımın başına ikinci kez getirildi.
Tecrübeli teknik adam, 8. haftada 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'un ligi üçüncü bitirmesini sağlayarak, takıma tekrar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı.