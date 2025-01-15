Trabzonspor'da Banza, Onuachu'nun sezonluk performansına yaklaştı

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonluk performansına şimdiden yaklaştı.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 18 karşılaşmada 30 gol üreten bordo-mavili takımda 15 maça çıkan Simon Banza, 12 kez ağları havalandırdı.

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu; Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Onvo Antalyaspor müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 15 maçın 9'unda skor üretmeyi başardı.