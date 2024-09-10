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Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına U19 takımı ile yaptığı antrenman maçıyla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 10.09.2024 22:24
  • Giriş: 10.09.2024 22:24
  • Güncelleme: 10.09.2024 22:24
Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarında günün ikinci antrenmanını saat 17.00’de gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın akşam 17.00’de yapacağı tek idmanla devam edecek.

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