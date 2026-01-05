Trabzonspor'da bir ayrılık daha

Trabzonspor, sol bek Arif Boşluk’un satın alma opsiyonuyla Konyaspor’a kiralandığını açıkladı. Süper Kupa’da bu akşam Galatasaray ile yarı final maçına çıkacak bordo-mavili ekipte, karşılaşma öncesi kadroda ayrılık yaşandı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 22 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Konyaspor forması giyeceği belirtildi. Trabzonspor, transferle ilgili detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONU 550 BİN EURO

KAP’a bildirilen anlaşmaya göre, Konyaspor’un Arif Boşluk için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği, sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunun ise 550 bin euro olduğu ifade edildi.