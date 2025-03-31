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Trabzonspor'da Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 31.03.2025 22:47
  • Giriş: 31.03.2025 22:47
  • Güncelleme: 31.03.2025 22:47
Kaynak: AA
Trabzonspor'da Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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