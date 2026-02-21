Trabzonspor'da Ernest Muçi kararı

Sezon başında Beşiktaş’tan Trabzonspor’a kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili ekipte sergilediği performansla öne çıkıyor.

Trabzonspor formasıyla kendini bulan Arnavut futbolcu, ligde oynadığı son 10 maçın 8’inde gol sevinci yaşadı. Hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Muçi, skor üretme istikrarıyla takımının en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

19 MAÇTA 10 GOL, 3 ASİST

23 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de çıktığı 19 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Muçi, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 4 maçta 3 gol ve 2 asistle takımına önemli katkı verdi.

Son dönemdeki performansıyla taraftarın sevgisini kazanan Muçi için teknik direktör Fatih Tekke’nin de olumlu rapor verdiği öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin, oyuncunun takımda kalması için Beşiktaş ile masaya oturmayı planladığı ifade ediliyor

İNDİRİM TALEBİ

İki kulüp arasında yapılan kiralık anlaşmada, 1 milyon avroluk kiralama bedelinin yanı sıra 8,5 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Trabzonspor’un bu rakamı aşağı çekmek için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Öte yandan Ernest Muçi’nin de Trabzonspor’da gördüğü ilgi ve bulduğu istikrar nedeniyle bordo-mavili ekipte kariyerine devam etmeye sıcak baktığı aktarıldı.