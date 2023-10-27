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Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam etti

Ajans Haberleri
  • 27.10.2023 14:03
  • Giriş: 27.10.2023 14:03
  • Güncelleme: 27.10.2023 14:03
Kaynak: AA
Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, 5'e 2 pas, şut ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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