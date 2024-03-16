Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi iki eksik

Trabzonspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında yarın sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Papara Park’ta saat 20.30’da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonspor’da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ile Onuachu kadroda yer almayacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 30’uncu haftasında yarın yapacakları maçla toplamda 135'inci Süper Lig'de ise 102’nci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de geçtiğimiz hafta sahasında Fatih Karagümrük’ü 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden bordo-mavililer bu önemli maç öncesi moral kazanırken, şampiyonluk yarışında Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe ise puan kaybı yaşamak istemiyor.

Öte yandan bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek. Trabzonspor’da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ile Onuachu kadroda yer almayacak.

Bordo-mavililerin Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11’inin şu şekilde olması bekleniyor:

Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandez, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.