Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı mesaisi

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 6’ncı haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında sahasında konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bordo-mavili takımda yarın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek antrenman öncesi Andre Onana da basın toplantısı düzenleyecek.

(FOTOĞRAFLI)