Trabzonspor'da hedef: Zirve yarışında kalmak

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, yarın akşam Başakşehir’e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek zirve yarışının içinde kalmayı hedefliyor. Fatih Tekke yönetiminde form grafiğini yukarı çeken Trabzonspor, iki maçlık beraberlik serisini sonlandırıp yeniden üç puanla tanışmak amacında.

Milli aradan önce oynanan son maçta Alanyaspor karşısında sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, bundan önce de Galatasaray’la deplasmanda golsüz eşitliği bozamamıştı. Tekke'nin öğrencileri, bu süreçte oyunun bazı bölümlerinde istikrar gösterse de skor üretmekte zorlanmıştı. Bu nedenle Başakşehir karşılaşması, hem moral hem de puan tablosu açısından büyük önem taşıyor.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Trabzonspor’da savunmanın önemli isimlerinden Savic sakatlığı nedeniyle, Bouchouari ise kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Fatih Tekke'nin bu bölgelerde nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.