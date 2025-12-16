Trabzonspor'da iki isim daha sakatlandı

Trabzonspor'da iki futbolcunun dana sakatlandığı açıklandı. Kulüp, sol bek pozisyonunda görev yapan Mustafa Eskihellaç ve merkez orta sahada forma giyen Tim Jabol Folcarelli’nin sakatlıkları nedeniyle bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç’ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli’nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır' dedi."