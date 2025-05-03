Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. (DHA)

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