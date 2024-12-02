Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un ligde oynadığı 13 maçta kaybettiği puanlar kazançlarından daha fazla oldu.

Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 13 maçta 15 puan elde eden Karadeniz ekibi, 24 puan kaybederek puan cetvelinin üst sıralarında kendine yer bulamadı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde 1,15 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.