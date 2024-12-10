Trabzonspor'da Nwakaeme'nin performansı Galatasaray maçı öncesi ümit verdi

Trendyol Süper Lig'de sezon başında döndüğü Trabzonspor'da sakatlıkların etkisiyle verimli olamayan Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında gol suskunluğunu bozarken Galatasaray maçı öncesi de ümit verdi.

Trabzonspor'da ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan Nijeryalı oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 2 sezon aradan sonra döndüğü bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde sakatlıklarla boğuştu.

Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren Nwakaeme, bu sezon 7 maçta 413 dakika süre alabildi.

Sakatlığı düzelen ve ligde 3 maç aradan sonra Kasımpaşa maçıyla tekrar formasına kavuşan Nijeryalı oyuncu, ortaya koyduğu futbol ve attığı gol ile beğeni kazandı.

Kasımpaşa karşısında ikinci 45 dakika görev alan futbolcu, bu sezon forma giydiği 7 maçta 1 gol, 1 de asist katkısı verdi.