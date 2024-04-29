Trabzonspor'da Onuachu golleriyle yeniden zirvede

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-2 yenen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, "hat-trick" yaparak gol sayısını 12'ye yükseltirken, takımının tekrar en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 18 lig karşılaşmasında görev alabildi.

En son ligde 11 Ocak'taki Yılport Samsunspor maçında gol atan Onuachu, Gaziantep FK maçıyla 109 gün sonra suskunluğunu bozdu. Onuachu, bu maçta fileleri 3 kez havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, çok fazla görev alamamasına karşın 10 golü bulunan Mısırlı oyuncu Trezeguet'yi geride bırakarak takımına en fazla gol katkısı sağlayan isim konumuna geldi.

13 lig maçında bin 308 dakika görev alan Nijeryalı santrfor, 109 dakikaya 1 gol sığdırmayı başardı.