Trabzonspor'da Onuachu, kupa finali öncesi takımının en büyük gol güvencesi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek üçüncülüğü garantileyen Trabzonspor'a galibiyeti getiren Paul Onuachu, Alexander Sörloht'dan sonra son 4 sezon içindeki en skorer oyuncularından biri konumunda bulunurken, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde de takımının en büyük gol güvencesi oldu.

Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 21 lig karşılaşmasında görev alabildi.

Çok fazla maçta görev alamamasına karşın takımının en golcü oyuncusu olan Onuachu, ligde bin 530 dakika sahada kalıp, 15 gol kaydetti.