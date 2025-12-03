Trabzonspor'da Rayyan Baniya kaval kemiğinden ameliyat edilecek

TRABZON (AA) - Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya'nın sol kaval kemiğinden ameliyat edileceği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Rayyan Baniya'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir." ifadelerini kullandı.