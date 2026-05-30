Trabzonspor'da sağ beke hamle: Lopes Cabral iddiası

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Portekiz'den dikkat çeken bir transfer hamlesine hazırlandığı öne sürüldü.

Transfer dönemine hareketli bir giriş yapan bordo-mavililerin, sağ bek bölgesi için Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral'ı gündemine aldığı iddia edildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor ile Benfica arasında 23 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağlandı.

Tarafların son detaylar üzerinde çalıştığı belirtilirken transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği öne sürüldü.

Haberde, Karadeniz ekibinin Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu için 10 milyon avronun üzerinde bir bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

6 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

2002 doğumlu sağ bek, sezonun ilk bölümünde Estrela Amadora forması giydikten sonra ara transfer döneminde 6 milyon avro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu.

Hücum yönüyle dikkat çeken Lopes Cabral, geride kalan sezonda çıktığı 28 resmi maçta 6 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak performansıyla öne çıktı.

Trabzonspor cephesinden transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bordo-mavili yönetimin yeni sezon öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedeflediği belirtiliyor.