Trabzonspor'da "seri galibiyetlerle başlama" hesabı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Zor dönemi bitirmiş değiliz. Umarım ki Samsunspor maçıyla başlayan bir seri devam ettiririz. Çünkü üst üste iki galibiyet almayan bir takım olarak gözüküyoruz. O görüntü de bize yakışmıyor." dedi.

Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samsunspor'un sezona iyi başladığını ve güzel sonuçlar aldığını dile getiren Güneş, takım olarak kendilerinin de iyi sonuçlar almaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Güneş, maçın hem puan hem de oyun açısından önemli olacağına işaret ederek "Kazandığımızda şu andaki hedef olarak yukarıda, Avrupa kupalarında olmak için hem de sıralamadaki yer için önemli. Bu maçı kazandığımızda üçüncü olan takımı geçme umutlarının olacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. O yüzden elimizden geleni yapacağız ve kazanma duygusuyla sahada olacağız." ifadesini kullandı.