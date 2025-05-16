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Trabzonspor'da Sipay Bodrum FK maçının hazırlıkları devam etti

Ajans Haberleri
  • 16.05.2025 18:50
  • Giriş: 16.05.2025 18:50
  • Güncelleme: 16.05.2025 18:50
Kaynak: AA
Trabzonspor'da Sipay Bodrum FK maçının hazırlıkları devam etti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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