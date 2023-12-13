Trabzonspor'da son 2 sezonun golcüleri Trezeguet ve Bakasetas

Bordo-mavili takımda Trezeguet ligde iki sezonda 14, Bakasetas ise 12 gol ile en çok skor üreten oyuncular oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Trabzonspor'da 2 gol atan Trezeguet ile 1 gol kaydeden Bakasetas, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncuları oldu.

Bordo-mavili takımda geçen sezon Mısırlı oyuncu Trezeguet, ligde 11 gol ile en fazla golü kaydederken bu oyuncuyu Bakasetas da 8 golle takip etti. Bu sezon ise Bakasetas 4 gol ile Onuachu'nun ardından ikinci sırada yer alırken, Trezeguet ise 3 golle takımına destek verdi.

Trezeguet, iki sezonda ligde 14, Bakasetas 12 gol ile en çok skor üreten oyuncular olarak katkı sağladılar.

Bakasetas, Trabzonspor'un sahasında Rizespor'a 3-2 yenildiği maçın ardından kendi evinde Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendiği maçta 1'er gol kaydetti.

Trezeguet ise ligin son 2 haftasında Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalınan karşılaşmada 1, Gaziantep FK maçında 2 gol attı.

Böylece Karadeniz ekibi, iki oyuncunun gol attığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan elde etti.

Trezeguet ve Bakasetas, Trabzonspor forması altında toplamda 49 gol attı.

Bakasetas, bordo-mavili takımda görev yaptığı 117 resmi maçta rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Trezeguet ise 52 resmi maçta 16 gol kaydetti.