Trabzonspor'da stopere iki aday

Trabzonspor, ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmayı hedefliyor. Bordo-mavili yönetimin, Süper Lig’de forma giyen iki savunma oyuncusunu transfer listesine aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Trabzonspor, Çaykur Rizespor forması giyen milli stoper Samet Akaydin ile Alanyaspor’da oynayan Ümit Akdağ’ı takip ediyor. Teknik heyetin, iki oyuncunun durumuna ilişkin değerlendirme yaptığı belirtildi.

ÜMİT AKDAĞ LİSTEDE

Sol ayaklı bir savunmacı olan 22 yaşındaki Ümit Akdağ, hem sol stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. Genç futbolcunun Alanyaspor ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın kadroda düzenli olarak yer verdiği Samet Akaydin’in Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesinin son yılına girdiği ifade edildi. Tecrübeli savunmacının kontratının sezon sonunda sona erecek.