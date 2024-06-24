Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koşu, dinamik ısınma ve core çalışması yapıldı.

Pas çalışması ve 5’e 2 ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular, yer almadı.

Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.