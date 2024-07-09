Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün TSİ 11.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan’ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı. Bordo-mavili takım, hazırlıklarını bu akşam TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.