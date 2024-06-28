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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Ajans Haberleri
  • 28.06.2024 13:52
  • Giriş: 28.06.2024 13:52
  • Güncelleme: 28.06.2024 13:52
Kaynak: AA
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 ile devam eden idman, geniş alandaki oyunla sona erdi.

Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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