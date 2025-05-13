Trabzonspor'dan Cihan Aydın tepkisi

Spor Servisi

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları Türkiye Kupası finaline hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

Bordo-mavililerin sosyal medya hesaplarınan yapılan açıklamada, "Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir! Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; "Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur" denildi.