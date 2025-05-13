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Trabzonspor'dan Cihan Aydın tepkisi

Spor
  • 13.05.2025 05:00
  • Giriş: 13.05.2025 05:00
  • Güncelleme: 13.05.2025 05:24
Trabzonspor'dan Cihan Aydın tepkisi
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları Türkiye Kupası finaline hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

Bordo-mavililerin sosyal medya hesaplarınan yapılan açıklamada, "Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir! Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; "Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur" denildi.

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