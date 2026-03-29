Trabzonspor'dan İstanbul takımlarına karşı başarılı grafik

Süper Lig’de 28. hafta öncesi dikkat çeken istatistiklerden biri Trabzonspor’dan geldi. Bordo-mavililer, 4 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Galatasaray maçı öncesinde İstanbul takımlarına karşı bu sezon ortaya koyduğu performansla öne çıkıyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileriyle 11 kez karşılaşan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu süreçte yalnızca Fenerbahçe’ye iki kez mağlup olurken diğer rakiplerine karşı önemli bir üstünlük kurdu.

SADECE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Sezona deplasmanda Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan bordo-mavililer, ilk yarıda Fenerbahçe’ye İstanbul’da kaybetti.

Devam eden haftalarda Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Başakşehir karşısında galibiyetler elde eden Trabzonspor, Galatasaray deplasmanından ise golsüz beraberlikle döndü. Beşiktaş ile sahasında oynadığı mücadele de 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

SON OLARAK EYÜPSPOR'U DEVİRDİ

İkinci yarıda da İstanbul ekiplerine karşı etkili performansını sürdüren Trabzonspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük karşısında galibiyetler aldı. Fenerbahçe’ye bu kez sahasında mağlup olan Karadeniz temsilcisi, son olarak Eyüpspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Bordo-mavililer, bu sezon topladığı 60 puanın 23’ünü İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlardan elde etti. Bu rakam toplam puanın yüzde 38,3’üne karşılık gelirken Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda maç başına 2,09 puan ortalaması yakaladı.

Hücumda da etkili bir görüntü çizen Karadeniz ekibi, bu maçlarda 22 gol atarak maç başına 2 gol ortalamasına ulaştı.