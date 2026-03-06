Trabzonspor'dan Muçi ve Onana açıklaması

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde organize edilen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Burada açıklamalarda bulunan Tekke ve Kafkas, sezon başında satın alma opsiyonu ile Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi ve Manchester United'dan kiralanan Nijeryalı kaleci Andre Onana'nın takımdaki geleceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY BİR İKİ MAÇTA DEĞİŞEBİLİR"

Kafkas, bir gazetecinin kaleci Andre Onana'nın performansını sorması üzerine, "Onana'yı biz devre arasında kiraladığımızda satın alma konusundaki kulüpten gelen rakam 45-50 milyon avro olduğu için Trabzonspor'un gerçekleri doğrultusunda başkanımız şeffaf bir şekilde camiayı bilgilendirmiştir. Bu bilgilendirmenin Onana'yı etkilediğini hiç düşünmüyorum. Onana'nın da fikri İngiltere'de olmazsa Avrupa'da bir kulüpte futbol hayatına devam etmektir. Ailesi de aynı şekilde. Başkan da Trabzonspor'un gerçeklerini orada anlattı. Bir oyuncuya bizim 50 milyon avro ödeyemeyeceğimizi söyledi. Şartlar değişir, indirim olur, hocamız mutlak ister, her şey bir iki maçta da değişebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ İSTEDİĞİMİZ SÜRECE MUÇİ OYUNCUMUZ"

Ernest Muçi'nin performansını da değerlendiren Kafkas, "Daha erken transferi konuşmak için. Netice itibariyle biz istediğimiz sürece oyuncumuz şu an görünen o. Sözleşme ve kontrat var ortada" dedi.

"MUÇİ'Yİ BAZEN İSTEDİĞİMİZ YERDE OYNATAMIYORUZ"

Muçi ile Onana'nın performansını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise şöyle konuştu:

"(Muçi) Zorunluluktan bazen onu istediğimiz mevkide oynatamıyoruz. Kenarda oynadığı da oldu, hatta bazı maçlarda 6 numarada kullandığımız da oldu. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın elinden geleni yapmaya çalışıyor. Onana bizde kiralık. Bazen iyi oynamadığı maçlar oldu ama iyi oynadığı maçlar da çok. Sadece performans olarak değil, kulübümüzde olmasından dolayı da memnunuz. Karakteri ve pozitifliği çok değerli. Dünyanın en büyük takımlarından birinden gelmiş ve bazı zorluklar yaşamış bir oyuncu. Şu anda burada kendini iyi hissediyor ve mutlu görünüyor."

ONUACHU'YA "TOP KAYBI" ELEŞTİRİSİ

Trabzonspor'un 2 metre 2 santim boyundaki golcüsü Paul Onuachu'nun performansına da değinen Tekke, "Oyunumuzun daha iyi olmasında Onuachu'nun rolü attığı golden daha önemli bazı şeyler içeriyor. Basit top kayıplarını azaltırsa daha fazla gol fırsatı yakalayacaktır. Bu bir takım meselesi. Sadece Onuachu ile olacak bir şey değil" dedi.