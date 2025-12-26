Giriş / Abone Ol
Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir "Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir" dedi.

Spor
  26.12.2025 21:17
  • Giriş: 26.12.2025 21:17
  • Güncelleme: 26.12.2025 21:19
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde defans oyuncusu Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşir, açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.

Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını kaydetti.

